Mulher espancada até à morte no Cuito

Uma mulher de 44 anos de idade, que em vida respondia pelo nome de Cecília Jambela, foi espancada até à morte no interior da sua residência, na aldeia de Vila Nova, centro administrativo de Jimba Cilili, município do Cuito, província do Bié.

De acordo com uma nota do Posto de Comando da Polícia Nacional no Bié, o incidente ocorreu no dia 31 de Dezembro, depois de divergência familiar. O autor do homicídio, José Savili, de 30 anos, já se encontra detido, cujo processo-crime corre os trâmites legais.