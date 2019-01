Ministério dos Transportes desconhece paradeiro do PCA da TCUL

O gabinete dos Recursos Humanos do ministério dos Transportes fez sair um comunicado pedindo a comparência do homem forte da TCUL, Abel António Cosme, num prazo de oito dias, com vista a resolver problemas do seu interesse. Em nota a que este portal teve acesso, Cosme deverá contactar Paula Cristina de Melo Araújo, directora de Recursos Humanos do ministério dos Transportes.

O PCA da TCUL, Abel António Cosme é citado como estando desaparecido há mais de três meses sem que as autoridades tenham conhecimento do seu paradeiro. Para o efeito, o ministério dos transportes – dirigido por Ricardo de Abreu – recorreu, no passado dia 2 de Janeiro, as paginas do “Jornal de Angola” para um pedido de comparência como prova de vida.

Abel Cosme lidera o Conselho de Administração da TCUL desde Novembro de 2017, substituindo no cargo Freitas Neto.