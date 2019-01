Marido e esposa encontrados mortos em Saurimo

Uma cidadã, de 22 anos, foi encontrada morta no interior da residência, no bairro periférico de Txizaingana II, em Saurimo, Lunda-Sul, na manhã de terça-feira, 1 de Janeiro, com sinais de espancamento e suspeita de ter consumido bebida alcoólica de forma excessiva.

Se gundo o Jornal de Angola, o irmão da vítima, Adriano Malonga, que se deslocou a casa do casal para uma visita de rotina, disse que verificou que a porta do quintal estava aberta, e ninguém respondia aos repetidos pedidos de entrada.

O silêncio que se registava levou Adriano Malonga a contactar uma das vizinhas que, por sua vez, tomou a iniciativa de entrar na residência da malograda, tendo se deparado com Alice Malonga estatelada na cama.

O irmão da falecida suspeita do cunhado como mentor do crime, a julgar pelas brigas que culminavam sempre em espancamentos.

Quando a Polícia Nacional se deslocou a casa da falecida, para trabalho de perícia, surpreendentemente encontrou também o marido morto, com uma corda no pescoço, pendurado no varão do tecto. O caso está a ser analisado pelos órgãos de justiça para se apurarem as verdadeiras causas e encontrar os autores dos crimes.