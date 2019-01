“Luanda vai conhecer dias melhores” – governador de Luanda

O novo governador de Luanda mostrou ontem optimismo em relação à solução dos problemas que afectam a província, noticia Jornal de Angola.

Sérgio Luther Rescova, actual secretário nacional da JMPLA, disse que com o engajamento de todos, “Luanda vai sim conhecer dias melhores e estamos confiantes no trabalho de grupo, que precisa ser feito”.

Em declarações à imprensa, depois da tomada de posse, Sérgio Luther Rescova pediu o engajamento de todas as franjas da sociedade a participarem nas soluções dos problemas que Luanda tem e que, notou, estão diagnosticados.

“É preciso termos uma postura de trabalho que engaje todo o mundo, para que juntos possamos dar respostas aos problemas que Luanda tem”, disse o governador, acrescentando que com “o sentido de orientação clara que recebemos e com a ajuda de Deus vamos poder ajudar Luanda a melhorar”.

Em relação aos problemas diagnosticados, apontou a macrodrenagem, que considerou fundamental para atenuar os efeitos negativos da chuva, a limpeza e saneamento básico, as infra-estruturas rodoviárias, particularmente as estradas secundárias e terciárias, para permitir maior fluidez do trânsito nas estradas principais.

“Isto tudo só será possível com uma metodologia de trabalho, onde devemos priorizar a acção e não as palavras”, sublinhou.

Questionado sobre o combate à impunidade, o governador lembrou já estar em curso um trabalho que visa reforçar a prevenção e combate à corrupção e à impunidade, e que Luanda não está de parte, privilegiando a perspectiva pedagógica.

Job Capapinha, que assumiu como governador do Cuanza-Sul, disse que vai privilegiar uma “governação participativa”.

Com passagens por Luanda, Job Capapinha referiu que vai contar com os cerca de um milhão e pouco de habitantes que a província do Cuanza-Sul tem, que considerou como o “capital fundamental”.

O novo governador quer contar com as forças vivas que estão na província. “Sou o capitão da equipa, vou me juntar à equipa e vamos procurar, com todos os cidadãos da província, fazer a governação possível, que poderá agradar, nos próximos tempos, a população do Cuanza-Sul”.

Adriano Mendes de Carvalho deixou Luanda para assumir a governação da província do Cuanza-Norte. Em declarações à imprensa, o governador disse, dirigindo-se à população do Cuanza-Norte: de mim devem é esperar trabalho. “A única coisa que o povo do Cuanza-Norte pode contar comigo é trabalho”, sublinhou.

Adriano Mendes de Carvalho destacou aspectos nos domínios da Agricultura, os problemas de carácter social, a educação e a juventude. “Vamos levar a nossa experiência angariada a partir daqui e não só, para fazer chegar o Cuanza-Norte a um ponto mais alto”, disse, solicitando o apoio de toda a população para levar avante os grandes projectos para a província.