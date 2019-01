Interclube-Petro de Luanda em jogo escaldante esta tarde

Com cinco jogos agendados, a disputa da 10ª jornada do Girabola abre hoje, com o aliciante “dérbi” Interclube-Petro de Luanda, às 15h30, no Estádio 22 de Junho, desafio que marca a estreia do novo treinador da formação afecta à Polícia Nacional, Bruno Ribeiro, que sucedeu Rui Garcia no cargo.

De acordo com o Jornal de Angola, a tarde inscreve ainda os encontros: Desportivo da Huila-Recreativo do Libolo, FC Bravos do Maquis-Recreativo da Caála, Sagrada Esperança-Cuando Cubango FC e Kabuscorp do Palanca-Saurimo FC.

Depois de a direcção presidida por Alves Simões ter dispensado os serviços de Rui Garcia, por força dos maus resultados no campeonato, o Interclube pretende quebrar o enguiço de quatro jogos sem vencer na recepção ao Petro de Luanda, daí a razão da contratação do técnico Bruno Ribeiro, para recolocar a equipa nos lugares cimeiros da prova.

O treinador português assume a equipa num período difícil, e tem o primeiro jogo “a doer” frente ao Petro de Luanda, que vem de vitória moralizadora frente ao Kabuscorp do Palanca. O novo técnico do Interclube está obrigado a vencer ou, na pior das hipóteses, empatar o desafio para justificar a aposta de Alves Simões.

Atendendo aos propósitos dos contendores, “antevê-se um jogo de nível de exigência máxima e de desfecho imprevisível. Espera-se uma partida intensa do primeiro ao último minuto. A realizar uma primeira volta digna de distinção, o Desportivo da Huíla mede forças com o Recreativo do Libolo, às 15h30, no Estádio do Ferroviário, com a ambição de continuar na liderança da competição.

Na condição de visitados, os “militares” da Região Sul ainda não perderam qualquer partida, tendo um registo de duas vitórias e igual número de empates. Dos jogos disputados fora de portas, os “libolenses” perderam dois e empataram igual número. A formação do Cuanza-Sul tem tarefa complicada, pois não vence há seis jornadas.

O FC Bravos do Maquis recebe o Recreativo da Caála, às 15h00, no Estádio Mundunduleno, com a finalidade de garantir a segunda vitória caseira e manter-se nos lugares cimeiros . Os maquisardes estão a fazer um percurso relevante, já que o objectivo visa assegurar a manutenção ainda no primeiro turno do campeonato. As possibilidades de a Caála pontuar são bastante remotas.

No Dundo, o Sagrada Esperança defronta o Saurimo FC, às 15h00, num jogo em que é teoricamente favorito, tal como o Kabuscorp do Palanca que enfrenta o Cuando Cubango FC, às 18h00, no Estádio dos Coqueiros.

Carlos Hendrick dá “murro na mesa”

Carlos Hendrick, presidente de direcção do 1º de Agosto, conversou com o corpo técnico e conselheiros da equipa principal de futebol, para perceber as razões dos três empates seguidos no campeonato, frente ao Progresso Sambizanga, Recreativo do Libolo e Saurimo FC.

Durante o encontro, Carlos Hendrick recebeu garantias do corpo técnico, liderado por Dragan Jovic, de que os resultados vão aparecer já amanhã no desafio com o Sporting de Cabinda, às 17h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, para a conclusão da 10ª jornada do Girabola’ 2018/19.

Frente aos “leões” de Cabinda, os “militares” do Rio Seco pretendem quebrar a onda de empates, para manter acesa a chama de revalidação do título. Com um jogo a menos frente ao Petro de Luanda, o 1º de Agosto dos 24 pontos possíveis, arrecadou apenas 16, já tendo desperdiçado oito. Ainda amanhã, o ASA recebe o Progresso Sambizanga, às 15h30, no Estádio dos Coqueiros, num jogo que se prevê renhido. O Santa Rita do Uíge mede forças com a Académica do Lobito, à mesma hora, no Estádio 4 de Janeiro, com a equipa da casa a assumir total favoritismo, depois da moralizante vitória fora de portas por 5-4, diante do Cuando Cubango FC.