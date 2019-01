Fox Life estreia a histórica vigésima temporada de “Lei e Ordem: Unidade Especial”

‘Lei & Ordem: Unidade Especial’ vai estrear na FOX Life com uma surpreendente e histórica vigésima temporada, com a liderança da inigualável Olivia Benson, em que irá resolver os mais hediondos crimes a partir de 7 de Janeiro, às 23h20, com emissão de novos episódios duplos todas as Segundas-feiras no mesmo horário.

Na sua vigésima temporada, a série entra na história como uma das séries de ficção de maior duração em horário nobre. Foram duas décadas inesquecíveis que contaram com uma produção inflexível que seguiu os detectives de elite da Unidade Especial da polícia de Nova Iorque à medida que investigavam crimes sexuais, abusos de menores e violência doméstica.

Mariska Hargitay (‘Morrer em Las Vegas’), regressa como a detetive Olivia Benson, a líder da unidade, ao lado de Ice-T (‘A Lei de Chicago’) como o detetive Odafin “Fin” Tutuola, Kelli Giddish (‘The Good Wife’) como a detetive Amanda Rollins, Peter Scanavino (‘No Limite da Ilusão’) como o detetive Dominick “Sonny” Carisi e Philip Winchester (‘Alice’) como o advogado Peter Stone.

Com um número recorde de 444 episódios, a série tem vindo a abordar ao longo dos anos casos que, nos dias hoje, são mais relevantes do que nunca, ao ponto de muitos actores considerarem esta série como uma das fontes do movimento #metoo. Dada a forma cuidada com que os temas são tratados e o cariz actual dos mesmos, a série já recebeu um elevado número de elogios por parte de várias organizações. Os membros do elenco são ainda frequentemente reconhecidos pelo trabalho que fazem para promover a segurança e a sensibilização para tais assuntos sociais.

Como exemplo, o primeiro episódio duplo, foca a história de um jovem reprimido pela família, vítima de agressão e violência sexual, e que aborda alguns dos temas em debate na sociedade americana, mas que têm tido também repercussão noutros países: a posse de armas, o estereótipo da figura masculina vs feminina ou a violência dentro das escolas.

(Nota enviada à nossa redacção com pedido de publicação)