Escritórios da TV palestina em Gaza saqueados, equipamento destruído

Os escritórios de Gaza da estação oficial de televisão palestina do presidente Mahmoud Abbas foram atacados e saqueados na sexta-feira, aumentando as tensões entre sua Autoridade Palestina e o movimento islâmico Hamas, que governa o território.

Rafat Al-Qidra, o diretor do escritório, disse que cinco homens invadiram o local na sexta-feira e destruíram câmeras, equipamentos de edição e transmissão que valem cerca de US $ 150 mil.

“Quem governar em Gaza deve dar proteção a todos daqui”, disse Qidra à Reuters.

A estação transmite material de apoio à Autoridade apoiada pelo Ocidente, de Abbas, cuja base de poder está na Cisjordânia. Oficiais da estação imediatamente culparam o Hamas pelo ataque.

“O Hamas está profundamente envolvido nessa conspiração”, disse Ahmed Assaf, presidente da Palestininan Broadcast Corporation (PBC), falando ao canal na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

O PBC divulgou uma declaração dizendo que o ataque foi um “claro reflexo da mentalidade do movimento Hamas e das gangues criminosas que acreditam apenas em sua voz e que buscam suprimir as liberdades”.

Nem Assaf nem o PBC ofereceram qualquer evidência para suas acusações, e oficiais do Hamas rapidamente condenaram o incidente.

“O que aconteceu é rejeitado e nós o condenamos”, disse Eyad Al-Bozom em um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior, controlado pelo Hamas, em Gaza. Ele pediu que os funcionários da estação cooperassem com os investigadores.

Há muito tem havido antipatia entre o Hamas, que venceu as últimas eleições parlamentares palestinas em 2006 e se opõe a qualquer negociação de paz com Israel, e com a facção Fatah mais moderada e secular de Abbas.

Os dois rivais não conseguiram acabar com as divisões desde 2007. O Egito intermediou um pacto de reconciliação palestino que prevê que o Hamas ceda o controle de Gaza a Abbas, mas uma disputa sobre o compartilhamento do poder dificultou a implementação do acordo.

A estação de TV conseguiu continuar transmitindo de Gaza no final do dia. O ataque foi amplamente condenado por outras facções políticas palestinas e por jornalistas.