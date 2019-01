Ensino superior no Namibe com mil vagas

Mil vagas estão disponível nas duas instituições públicas de ensino superior na província do Namibe, para os cursos curriculares de Matemática, Física, Biologia, Química, Geografia, Magistério Primário, engenharias Eléctrica, Mecânica, Metalúrgica e Materiais, do Ambiente, Contabilidade e Gestão e Biologia Marinha.

Em declarações à Angop, o director da Escola Superior Pedagógica no Namibe, Bernardo Camunda, salientou que a instituição tem disponível 600 vagas para todos aqueles estudantes que pretendem frequentar, pela primeira vez, os vários cursos leccionados nesta escola superior.

“Temos seis cursos como, Matemática, Fisica, Biologia, Química, Geografia, Magistério Primário, sendo cada um com 100 vagas, disponíveis para o ano académico 2019”, disse o director.

O responsável garantiu condições para o processo de ensino superior, tendo a nova instituição 24 salas de aulas, contra as 11 das anteriores e conta com 94 docentes. No ano 2018 a escola matriculou mil e 778 estudantes nos diferentes cursos.

Já o coordenador interino para área académica da Escola Superior Politécnica do Namibe, Pinto Anamulamba, garantiu a existência de 400 vagas para os cursos de Engenharia Eléctrica, Mecânica, Engenharia Metalúrgica e Materiais, Engenharia do Ambiente, Ccontabilidade e Gestão e Biologia Marinha.

“ Temo 40 vagas para cada curso, dos quais 260 para o regime diurno e 140 para o regime pós laboral”, acrescentou.

Para melhor escolha dos cursos, a instituição, segundo o académico, realizou sexta-feira uma feira de orientação vocacional, na perspectiva de tentar enquadrar as acções formativas com aquelas que os candidatos trazem do II ciclo.

“E importante que o candidato que venha do instituto médio de administração e gestão ou outro instituto perceba os métodos a serem usados no ingresso”, sublinhou.

Salientou ainda que nestas ofertas formativas apenas em três cursos existem aulas no regime pós laboral, como a de Contabilidade e Gestão, Biologia Marinha e Engenharia do Ambiente, por serem os cursos mais procurados e também oferecem mão-de-obra de docentes angolanos.

Para o ingresso ao instituto universitário é necessário que os estudante tenham o domino das disciplinas como matemática, química, física e língua portuguesa, historia geografia biologia e obter no mínimo uma nota com 10 valores, segundo ainda o académico.

A Escola Superior Politenica, situada na centralidade da Praia Amélia, município de Moçâmedes, conta com 22 salas de aulas, mas de três laboratórios e 54 docentes. No ano académico 2018 a instituição matriculou mil e 500 estudantes.