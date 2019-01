Cidadão detido por extorsão de valores a troco de emprego na Polícia

Um cidadão de 22 anos de idade foi detido esta sexta-feira pelos Serviços de Investigação Criminal (SIC), por crime de burla e defraudação, ao extorquir valores monetários a indivíduos nacionais sob protesto de enquadramento dos mesmos nas Forças Armadas Angolanas (FAA) e na Polícia Nacional.

De acordo com o porta-voz do SIC em Malanje, Lindo Ngola, o cidadão fazia-se passar por efectivo das FAA que tinha sido superiormente mandatado para recrutar pessoas interessadas a ingressar nestas instituições e cobrava pelo ingresso 200 a 300 mil kwanzas.

Segundo Lindo Ngola, o jovem chegou a burlar cinco cidadãos, no bairro Carreira de Tiro, nesta cidade, um dos quais está identificado e será declarante no processo-crime, enquanto os demais desconhece-se, mas decorrem diligências no sentido de serem localizados.

Disse que o indivíduo responde ainda pelo crime de uso de documentos falsos, como passes de identificação militar, declarações de vendas de terrenos, entre outros encontrados em sua posse, tendo sido detido fruto de denúncia de populares.

O porta-voz do SIC fez saber que foi igualmente detido um cidadão nacional por posse e tráfico ilícito de dois marfins de 1,700 e 1,730 quilogramas, respectivamente, no bairro Camissacala, arredores de Camatondo, tendo o acusado alegar ter comprado as peças ao valor de 100 mil e venderia a 300 mil kwanzas cada.

Os dois indivíduos, disse, vão responder criminalmente junto do tribunal provincial pelas práticas de que são acusadas.

Os casos são os primeiros do género registados neste princípio do ano.