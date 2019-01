China ordena às forças armadas que estejam prontas para a guerra

Segundo o Observador que cita a Lusa, o Presidente da China ordenou às forças armadas que se preparem para o combate e a guerra, por considerar que o país enfrenta riscos e desafios sem precedentes, noticiou hoje o jornal South China Morning Post (SCMP).

De acordo com o diário de Hong Kong, o discurso de Xi Jinping foi proferido na sexta-feira, numa reunião de altos funcionários da Comissão Militar Central (CMC), também sob comando do líder chinês, e transmitido mais tarde na televisão nacional.

Xi Jinping exortou todas as unidades do Exército Popular de Libertação a “compreender corretamente as principais tendências da segurança nacional e do desenvolvimento” e a “reforçar os seus sentidos para adversidades, crises e batalhas inesperadas”.

O líder chinês ressaltou ainda que esta é uma era de “mudanças drásticas”, na qual crescem “riscos e desafios imprevisíveis”.

“A preparação para a guerra e o combate devem ser aprofundados para garantir uma resposta eficiente em tempos de emergência”, sublinhou.

Na mesma reunião, o Presidente chinês assinou o primeiro comando militar de 2019, que dará início a um ano de treino e exercícios militares reforçados.