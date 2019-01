Adiada reabertura da fronteira do Luvo

A reabertura da circulação de veículos na fronteira do Luvo, Mbanza Kongo, com a região do Congo Central, República Democrática do Congo (RDC), inicialmente prevista para hoje, sábado, dia 5 de Janeiro, foi adiada para o próximo dia 14 do mês em curso.

A informação do adiamento foi anunciada pelo chefe do posto aduaneiro do Luvo afecto à Administração Geral Tributária (AGT), Damião Nascimento Adriano, em declarações à Angop, lembrando que o movimento de viaturas foi interrompido no passado dia 30 de Dezembro, face ao acto eleitoral que decorreu naquele país vizinho.

O encerramento foi também justificado por trabalhos de pavimentação por parte das autoridades congolesas de 150 metros do perímetro do mercado transfronteiriço do lado da RDC.

O responsável da AGT disse possuir informações de que o atraso dos referidos trabalhos, deve-se às intensas chuvas que caem na região.

Entretanto, o responsável garante que decorre, sem sobressaltos, o exercício da actividade de comércio nos dois lados da fronteira, com os comerciantes a cruzarem a fronteira a pé.

O posto aduaneiro do Luvo dista a 60 quilómetros a Norte da cidade de Mbanza Kongo, sede provincial.