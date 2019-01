Última Hora: Maradona internado de urgência em hospital argentino

Diego Maradona foi esta sexta-feira internado de urgência devido a uma hemorragia estomacal, depois de ter ido a um hospital de Buenos Aires para realizar exames médicos de rotina.

Segundo avança o Jornal de Notícias, no mesmo dia em que anunciou ter renovado contrato como treinador do Dorados de Sinaloa, clube da segunda divisão do México, ao astro do futebol argentino foi-lhe diagnosticada uma hemorragia estomacal, que o obrigou a internamento imediato.

Diego, de 58 anos, tinha consulta marcada por causa de problemas limitativos ao nível dos joelhos, mas os resultados dos exames obrigaram ao internamento. De acordo com a imprensa argentina, Maradona irá realizar uma endoscopia para que se possa averiguar a gravidade da hemorragia.