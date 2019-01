Três crianças escapam ilesas a incêndio em apartamento no Lobito

Três crianças escaparam ilesas a um incêndio parcial que deflagrou quinta-feira num prédio, na zona da Caponte, na cidade do Lobito, província de Benguela, informou hoje à Angop uma fonte do Corpo de Bombeiros.

Segundo o chefe de intervenção do Quartel dos Bombeiros no Lobito, Domingos Sanolossi, o incêndio aconteceu quando as três crianças, sendo duas do sexo masculino, com três e cinco anos de idade, respectivamente, e uma adolescente de 14 anos, brincavam com objectos luminosos numa varanda do segundo andar do referido imóvel.

De acordo com ele, as crianças encontravam-se sozinhas em casa e manuseavam fósforo na varanda, onde o incêndio deflagrou propagando-se para o quarto.

O especialista adiantou que não havia energia eléctrica no momento do incidente e que o fogo afectou um aparelho de ar condicionado, frigorífico, máquina de lavar, roupas, portas e janelas e a instalação eléctrica do apartamento.

Domingos Sanolossi considerou que, se houvesse electricidade, os estragos seriam maiores, por causa da possibilidade de curto-circuito, e aponta a negligência como causa do incêndio com prejuízos avaliados em mais de quatrocentos mil kwanzas.

Por isso, aconselhou as famílias a adquirirem extintores para residências, como forma de se prevenir e apagar focos de incêndio logo nos primeiros minutos após a sua deflagração.