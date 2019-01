Quezada apresta-se para fase seguinte do Nacional

O base Emmanuel Quezada, recém regressado ao 1º de Agosto, apresta-se para reforçar a equipa na fase seguinte do campeonato (3ª e 4ª voltas), cujo início está marcado para o dia 18 deste mês.

A treinar desde sábado último (29 de Dezembro) com o grupo, o atleta, que havia se ausentado no final da época transacta, de férias nos Estados Unidos, não está inscrito para a presente temporada, mas o director para o basquetebol da equipa, Joaquim Gomes “Kikas”, disse hoje à Angop estar-se a trabalhar no capítulo administrativo para fazê-lo, ainda antes do fim de Janeiro.

“Estamos a envidar esforços para que o atleta seja inscrito antes do jogo, mas penso que, em função dos parâmetros a seguir, não haverá tempo para jogar”, disse quando instado sobre possível actuação do base norte-americano de origem dominicana na dupla ronda do Nacional, frente ao Vila Clotilde (7ª jornada) e Helmarc Academia (8ª).

Referiu que o jogador tem contrato válido por uma temporada, cujo objectivo passa por conquistar todas as competições em que o clube está engajado. Além da prova nacional, o 1º de Agosto participará este ano na Liga Africana de Clubes.

Líder do campeonato com 27 pontos, a equipa fecha a segunda volta (9ª jornada), no próximo dia 11, diante do Interclube (3º/23 pts), no pavilhão Victorino Cunha.

Campeão nacional em 2018 pelo D’Agosto, Quezada, 33 anos, representa a formação militar desde 2016.

Antes, o base actuou no Petro de Luanda, ao serviço do qual conquistou, em 2015, o campeonato nacional e a Taça de África dos Clubes Campeões, tendo sido considerado jogador mais valioso da competição continental (MVP).