PR pede a Rescova que não tenha medo do grande desafio de liderar Luanda

Segundo o Novo Jornal Online, o Presidente da República, João Lourenço, destacou hoje, 4, que o desafio de governar Luanda é grande, mas prometeu ajudar Sérgio Luther Rescova nessa tarefa, exortando-o a não ter medo. Por sua vez, o novo homem forte da capital considerou que “o engajamento diário e permanente será o fundamental” para enfrentar os problemas da província mais populosa do país.

Na tomada de posse dos novos governadores, nomeadamente Sérgio Luther Rescova, Adriano Mendes de Carvalho e Job Capapinha – que vão assumir a liderança das províncias de Luanda, Kwanza-Norte e Kwanza-Sul, respectivamente -, o Chefe de Estado lembrou a importância do poder local.

“A nível das províncias temos de estar cada vez mais fortes”, disse João Lourenço, destacando, “sem desprimor para as outras”, o peso de Luanda.

“É a capital do país, é a maior urbe do nosso país, com quase um terço da população angolana. Portanto, o desafio é grande”, apontou o Presidente da República, confiando a Luther Rescova essa missão.

“Não tenha medo de enfrentar esse desafio, estamos aqui todos para ajudá-lo. A si e aos outros governadores”, sublinhou o titular do poder executivo.

Para o novo governador de Luanda “o engajamento diário e permanente será o fundamental”, para atacar os problemas da capital, nomeadamente a macrodrenagem, a limpeza, o saneamento básico e as infra-estruturas rodoviárias.

“A macrodrenagem é fundamental para atenuar os efeitos negativos das quedas pluviométricas que Luanda recebe e com todo o tipo de consequências que daí advêem”, apontou Luther Rescova, acrescentando que a atenção às estradas secundárias e terciárias permitirá criar maior fluidez de trânsito ao nível das estradas principais

“Isto tudo só será possível com uma metodologia de trabalho em que devemos priorizar a acção e não as palavras”, frisou o sucessor de Adriano Mendes de Carvalho.

Na mesma cerimónia em que tomaram posse os novos governadores, foram também empossadas as novas ministras das Pescas e da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, e o novo secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.