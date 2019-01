PR empossa novos membros do Conselho da República

O Presidente da República, João Lourenço, empossou, nesta sexta-feira, três novos membros do Conselho da República e manifestou o desejo que haja uma maior representatividade no seu órgão de consulta.

De acordo com a Angop, foram empossados, por inerência, a vice-presidente do MPLA, Luísa Pedro Francisco Damião, por designação, o empresário José Carlos Manuel de Oliveira Cunha e a líder religiosa Suzeth Francisco João.

De acordo com a praxe, os empossados juraram desempenhar com zelo e dedicação o cargo de membro do Conselho da República, respeitar os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição e dedicar todo o saber e emprenho à promoção da defesa da unidade nacional da paz, da democracia e do progresso social do povo angolano.

O Presidente considerou 2019 um ano determinante para os grandes desafios que o país tem pela frente. Nessa esteira, João Lourenço espera receber do Conselho da República sugestões necessárias para ultrapassar “situações difíceis” que o país, “infelizmente”, ainda vai ter de enfrentar.

O Chefe de Estado disse almejar a entrada de mais mulheres no órgão de consulta, pois entende que a representação masculina ainda é grande.

O Conselho da República é um órgão de consulta do Presidente da República e dele fazem parte o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, Presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da república, líderes de partidos político com assento parlamentar e entidades convidadas.