Partidos guineenses preparam processo eleitoral

Eleições legislativas serão a 10 de março.

Uma semana antes fim do prazo de entrega de listas de candidaturas ao Supremo Tribunal de Justiça para as eleições legislativas de março, as principais formações políticas ainda se mobilizam para a obtenção de certidões de quitação de obrigações Fiscais.

Nesta contagem decrescente para 10 de janeiro, há indicação de que estão adiantados no processo alguns candidatos a deputados.

A Direção Geral de Contribuição e Impostos, Secretaria de Estado de Tesouro e a Comissão para área económica do Parlamento irão reunir para ajudar os partidos na obtenção de documentos exigidos pelo Supremo Tribunal de Justiça guineense.