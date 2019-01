“Libertador” solicita reintegração na UNITA

A UNITA confirmou ontem o desejo do até então secretário executivo de Luanda da CASA-CE, Alexandre Dias dos Santos “Libertador”, reintegrar as fileiras do maior partido da oposição, noticia o Jornal de Angola.

O sítio da UNITA na Internet deu conta de uma audiência que o secretário-geral do partido, Franco Marcolino Nhany, concedeu ontem a Alexandre Dias dos Santos. Segundo fonte próxima do secretário-geral da UNITA, durante o encontro, Libertador entregou uma carta dirigida à direcção do maior partido da oposição, em que solicita a sua reintegração nas fileiras desta formação política, em que militava até a sua filiação na CASA-CE, em 2012.

A fonte, que não adiantou a data da formalização da reintegração de Alexandre Dias dos Santos, avançou que depois da decisão do antigo secretário executivo de Luanda da CASA-CE vários outros militantes da coligação na capital do país podem estar a preparar-se para, também, aderirem à UNITA.

“Está sobre a mesa do senhor secretário-geral da UNITA uma lista de entidades a solicitar audiência, e não é de descartar que algumas destas entidades tenham tido ligações com a coligação ou com os seus dirigentes”, segredou a fonte.

Em finais do mês passado, Alexandre Dias dos Santos agradeceu aos antigos companheiros da CASA-CE e lamentou o aparecimento daquilo que considera ser uma “nuvem negra” que matou a sua vontade de continuar a servir a coligação.

“Aprendi muito com vocês, de certeza que muitos de vocês também aprenderam alguma coisa comigo.

Valeu, foi muito bom, até que apareceu a nuvem negra que matou a minha vontade de continuar servindo a luta”, escreveu o jovem político que aponta esta nuvem negra como a possível causa do rompimento dos laços com a terceira força política angolana com assento parlamentar.

O secretário adjunto das Relações Exteriores do partido, Tão Kangajo Savimbi, congratula-se com o regresso de Libertador. “Seja bem-vindo companheiro”, escreve o filho do fundador da UNITA, que mais adiante cita um adágio chinês segundo o qual “A porta muito bem fechada é aquela que se pode deixar aberta”. Tão Savimbi concluiu o seu comentário desejando “Boa sorte” a Alexandre Dias dos Santos.