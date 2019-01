Investigação Criminal detém suspeitos de assassinar mãe e amigo

Dois jovens, de 18 e 20 anos de idade, suspeitos de terem assassinado recentemente a mãe e um amigo, no município do Cazenga, em Luanda, foram detidos, na quinta-feira, pelo Serviço de Investigação Criminal.

De acordo com informações a que a Angop teve acesso junto do SIC, o primeiro facto ocorreu no dia 30 do ano findo, no bairro Tunga Ngo, quando o jovem de 18 anos de idade violou sexualmente a mãe e a asfixiou até a morte, por esta se ter recusado a dar o dinheiro para que o jovem comprasse roupa para comemorar a passagem de ano.

Segundo a polícia, o suposto criminoso confessou que o crime ocorreu no interior da casa onde viviam, tendo abandonado o corpo no local, descoberto três dias depois por familiares já em estado de putrefacção.

O outro caso ocorreu no dia 31 de Dezembro, tendo como vítima um jovem de 20 anos de idade, na via pública, na zona do bairro Serração Margol, em que o suposto assassino desferiu golpes de faca, por desentendimento na divisão de valores monetários arrecadados na organização de uma partida de futebol de bairro.

Durante a quadra festiva, a Polícia Nacional registou 19 homicídios voluntários em todo o pais.