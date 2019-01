Incêndio em Cabul causa pelo menos três mortos e 27 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e 27 ficaram feridas num incêndio que começou num posto de abastecimento de combustível em Cabul, capital do Afeganistão, e que se propagou para um complexo de apartamentos, informaram hoje as autoridades.

De acordo com o Observador que cita a Lusa, o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahidullah Mayer, acrescentou que seis mulheres estão hospitalizadas em estado crítico.

Uma testemunha afirmou que o incêndio deflagrou ao início da madrugada de hoje (noite de quinta-feira em Lisboa) num posto de abastecimento no bairro de Macroyan, no leste de Cabul.

Outras testemunhas disseram à agência de notícias Associated Press que um tanque cheio de gás instalado no posto de abastecimento também se incendiou, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente.