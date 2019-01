Globe Soccer Awards 2018: Cristiano Ronaldo vence prémio de melhor futebolista

Atacante português Cristiano Ronaldo, atualmente na Juventus, venceu o prémio de melhor jogador de 2018, no Globe Soccer Awards, organizado pelas associações europeias de clubes e de agentes de jogadores.

O futebolista, que defendeu o Real Madrid na primeira metade do ano (2018), destronou os atacantes franceses Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que também estavam indicados como finalistas para receber o troféu.

Esta é a sexta vez que Cristiano Ronaldo leva a melhor no , em que foi eleito o destaque do ano também em 2011, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ronaldo ficou de fora apenas em 2010, quando não houve eleição do melhor jogador, em 2012, quando o colombiano Falcão García venceu, e em 2015, quando foi galardoado o argentino Lionel Messi.

Ex-atacante brasileiro Ronaldo também homenageado

A cerimónia de entrega dos troféus aconteceu na quinta-feira (03.01.) no Madinat Jumeirah Resort, em Dubai, nos Emirados Árabes. Uma das estrelas foi o ex-atacante brasileiro Ronaldo, que foi homenageado pela carreira como jogador, com direito a imagens vestindo a camisa de todos os clubes que defendeu.

Além disso, o francês Didier Deschamps foi premiado como o melhor técnico de 2018, ano em que levou a seleção ‘bleu’ ao segundo título mundial. O ex-volante superou o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, o italiano Massimiliano Allegri, da Juventus; o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool; e o francês Zinedine Zidane, ex-Real Madrid.

O italiano Fabio Capello, por sua vez, também foi lembrado pelo conjunto da obra na direção de equipas.

O Atlético de Madrid superou Real Madrid e Liverpool e conquistou o prémio de melhor clube. O português Jorge Mendes, pela nona vez, em dez anos, foi eleito o melhor agente de jogadores. O italiano Fabio Paratici, da Juventus, foi galardoado com o prémio do melhor diretor- desportivo de clube

Jogador africano 2018?

O vencedor será anunciado na próxima terça-feira (08.01) na gala da Confederação Africana de Futebol (CAF) que vai decorrer em Dakar, no Senegal.

A CAF anunciou na última quarta-feira (02.01.) os três finalistas para o prémio de melhor jogador africano de 2018.

Do trio constituído por Mohamed Salah (Egipto), Sadio Mané (Senegal) e Pierre Emerick Aubameyang (Gabão) sairá o melhor jogador africano de 2018. Salah e Mané, ambos jogam no Liverpool e Aubameyang, no Arsenal.

São os mesmos atletas que discutiram o troféu em 2017, ganho por Salah, tornando-se no primeiro futebolista egípcio a receber o galardão.

Recorde-se, que na primeira lista publicada pela CAF, em novembro de 2018, o angolano Gelson Dala fazia parte dos 33 nomeados. O atacante atua no Rio Ave, da primeira liga.