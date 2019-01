Dezoito mil famílias com acesso à energia eléctrica no Londuimbali

Dezoito mil famílias terão acesso à energia eléctrica no município do Londuimbali, 92 quilómetros da cidade do Huambo, com entrada em funcionamento, em Fevereiro, da Central Hibrida Local, cujas obras estão praticamente concluídas.

Com uma capacidade de gerar cinco megawatts de energia, o equipamento, erguido em um ano e seis meses, vai igualmente a melhor a iluminação pública, com a instalação de sistema de média tensão.

A informação foi prestada hoje pelo administrador local, Luís Garcia Caíca, em declarações à Angop, tendo detalhado que na central foram colocados dois mil painéis solares e quatro geradores com capacidade de 75 kvas cada, duas cabines de controlo.

O sistema solar vai gerar dois Megawatts, enquanto o térmico produzirá três Megawatts de energia eléctrica.

Disse que, actualmente, com o gerador de 500 kvas, apenas 355 famílias residentes na vila de Londuimbali tem acesso a energia eléctrica, durante seis horas por dia, dos 43 mil agregados familiares controlados na circunscrição.

No quadro do programa do governo para o aumento da distribuição de energia eléctrica, está igualmente em fase de conclusão a Central Híbrida do município do Longonjo, com a mesma capacidade.