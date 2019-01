Crianças com deficiência auditiva e visual estudam pela primeira vez

Segundo a Angop, cento e duas crianças com deficiência auditiva e visual, na província do Cunene, vão frequentar pela primeira vez às aulas este ano, preenchendo as vagas disponíveis na única escola de ensino especial na região.

A informação foi avançada esta quinta-feira, nesta cidade, pela directora da instituição, Lúcia Txiuissa, referindo que as inscrições, da iniciação a 6ªclasse, iníciam no dia sete do mês em curso.

No ano transacto foram matriculados nesse estabelecimento de ensino especial 889 alunos, dos quais 576 transitaram de classe.

Para esse ano lectivo, a directora da escola informou que será incluida pela primeira vez a disciplina “reconhecimento de espaço” para alunos com deficiência visual.

A escola “Rainha Nekoto” dispõe de 12 salas de aulas devidamente apetrechadas e 54 professores.