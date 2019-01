Avaria técnica impossibilita emissão de bilhetes de identidade

Uma avaria técnica no sistema está a impossibilitar, desde quarta-feira, a emissão de bilhetes de identidade e registos criminais na província do Huambo, informou hoje, sexta-feira, o delegado local da Justiça e Direitos Humanos, Ernesto Estevão Pedro.

Segundo informa Angop, falando durante a visita de constatação efectuada por deputados da Assembleia Nacional pelo círculo provincial, o responsável admitiu que a recuperação da avaria está para breve.

“Neste momento temos os servidores danificados, mas a reposição dos mesmos depende da direcção nacional de Identificação Civil e Criminal, de Registo Civil e Notariado, que garantiu resolver a situação com a máxima brevidade ”, acrescentou.

Em conversa com os parlamentares, Ernesto Estevão Pedro apresentou como preocupação a degradação das infra-estruturas do sector, limitações financeiras e de meios de trabalho.

Os deputados também deslocaram-se, hoje, ao arcebispado, onde reuniram com o líder da igreja Católica na província do Huambo, dom Zeferino Zeca Martins, no cargo há pouco menos de um mês.

Em declarações à imprensa, o arcebispo destacou a importância do reforço das relacções entre a igreja e o Estado, o poder jurídico e legislativo, na garantia do bem-estar do homem.