Armador condenado a pagar mais de AKZ 100 milhões por pesca em zona proibida

Cento e 50 milhões de Kwanzas é o valor da multa aplicada aos responsáveis de uma embarcação industrial de pesca, que nos últimos sete dias foi flagrada a exercer a actividade próximo de uma plataforma petrolífera, no município do Soyo, província do Zaire.

O acórdão da sala de competências genéricas do Tribunal Provincial do Zaire no município do Soyo, segundo informa Angop, que decretou hoje, sexta-feira, a referida pena, refere que o barco pescava no perímetro de segurança da plataforma petrolífera (Bloco 15), operada pela Exxon Móbil, quando foi surpreendida pelo efectivo da Polícia Fiscal.

De acordo com o juiz da causa, João Bengui, a multa em causa corresponde 20 vezes mais em relação a taxa mínima actual prevista na lei, praticada no sector das pescas.

Trata-se da embarcação denominada “ALISTADO-5”, com cerca de 33 metros de cumprimento e nove de largura, capitaneada pelo cidadão de nacionalidade espanhola, Manuel Emílio Gonçalves Gonçales.

Segundo ainda a decisão judicial, a multa foi agravada pelo facto de pescarem em áreas reservadas para a exploração do petróleo bruto, pondo em causa a segurança das plataformas marítimas.

Os armadores deverão pagar ainda 10 mil Kwanzas de taxa de justiça e cinco mil Kwanzas de emolumentos para o seu defensor oficioso, devendo a embarcação ser devolvida aos seus proprietários após ao pagamento da multa aplicada.

O magistrado informou, por outro lado, que durante o julgamento que durou cerca de 2 horas, os réus confessaram a infracção cometida, alegando que desconheciam da medida proibitiva que impede pescar em zonas próximas das instalações petrolíferas.

A embarcação, cuja origem não foi revelada, detinha, na altura da apreensão, 29 toneladas de marisco diverso e uma componente humana constituída por 25 cidadãos, sendo 23 angolanos e dois estrangeiros de nacionalidades espanhola e marroquina.

A Angop soube também, de fonte policial, que responsáveis de outras cinco embarcações, uma das quais oriunda da RDC, começam a ser julgados na próxima segunda-feira, no Soyo, por pesca ilegal em águas territoriais angolanas.