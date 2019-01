Al Hilal quer segurar Jesus e insiste na renovação

Imprensa árabe indicada que administração poderia querer rescindir com o técnico luso

O Al Hilal continua a querer renovar contrato com Jorge Jesus. O JOGO apurou que da reunião entre a direção do clube e o próprio técnico, marcada para esta sexta-feira, saiu um novo pedido para o treinador ficar no clube mais duas temporadas, com insistência para que Jesus aceite a proposta de renovação que tem em mãos desde meio de dezembro.

A imprensa árabe, segundo informa o Jogo, indicava, na noite de quinta-feira, que o clube de Riade poderia estar insatisfeito com Jesus e que poderia avançar para a rescisão, mas o nosso jornal sabe que a reunião desta sexta-feira avançou no sentido contrário, ou seja, reforçar a confiança no técnico.