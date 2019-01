Afinal, Kim Kardashian escolhe nova barriga para carregar quarto filho

A celebridade e o marido preparam-se para aumentar a família, como foi revelado recentemente.

Kim Kardashian West e Kanye West estão prestes a ser pais de novo. Segundo os recentes relatos da imprensa internacional, o casal vai dar as boas-vindas ao quarto filho, depois de terem sido pais da pequena Chicago em janeiro do ano passado.

Assim como aconteceu com a filha mais nova do rapper e da celebridade, este bebé também vai nascer através de uma barriga de aluguer. No entanto, apesar de inicialmente ter sido adiantado que iriam escolher a mesma barriga de aluguer, agora sabe-se que a pessoa que carregou a pequena Chicago não será a mesma que vai carregar o quarto filho do casal.

Uma fonte contou à revista People que ambos esperavam trabalhar com a mesma pessoa, mas desta vez “não funcionou”.

Assim como aconteceu anteriormente, Kim tem estado muito presente na gravidez e até acompanha a pessoa que carrega o quarto filho quando esta vai às consultas.

Recorde-se que além de Chicago o casal tem mais dois filhos em comum, North, de cinco anos, e Saint, de três.