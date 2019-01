Adeus Benfica, olá Al-Nasr. Rui Vitória prestes a rumar à Arábia Saudita

Segundo a imprensa saudita, o acordo entre o Al Nasr e o ex-treinador das águias “está por horas”, com o anúncio da contratação do treinador português a ser aguardada nos próximos dias.

Benfica e Rui Vitória chegaram esta quinta-feira a um princípio de acordo para a rescisão de um contrato que os ligava ‘umbilicalmente’ há três épocas e meia.

Ainda faltam lapidar algumas arestas no que diz respeito a valores a pagar, mas a saída do técnico dos encarnados não passou despercebida no estrangeiro, nomeadamente no Golfo Pérsico.

O Al-Nasr já tinha sondado Rui Vitória e com a saída do técnico do Seixal a ‘pedra’ que estava mais complicada de sair do ‘sapato’ saudita acabou por ser removida esta quinta-feira à noite.

Segundo o Akhbaar24, o acordo entre o Al Nasr e o ex-treinador das águias “está por horas”, com o anúncio da contratação do treinador português a ser aguardada nos próximos dias. A mesma publicação avança que os parâmetros contratuais com o treinador português já estão fechados.