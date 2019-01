Reunião de Trump com parlamentares termina sem sinais de avanço para encerrar paralisação

Líderes democratas e republicanos do Congresso dos Estados Unidos saíram de uma reunião com o presidente Donald Trump na quarta-feira sem dar sinais de um avanço para encerrar paralisação parcial do governo, que está no 12º dia, enquanto Trump mantinha firme sua demanda por 5 biliões de dólares em financiamento para um muro na fronteira.

O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, disse a repórteres que Trump pediu aos líderes do Congresso que voltem à Casa Branca na sexta-feira para mais conversações com o objectivo de encerrar a paralisação.

Os democratas disseram que vão prosseguir com os planos de manter votação na quinta-feira, quando assumirão formalmente o controle da Câmara dos Deputados, sobre legislação que acabaria com a paralisação sem fornecer o dinheiro para o muro, como quer Trump. A Casa Branca chamou o pacote de duas partes de inaceitável.

“Pedimos ao presidente que abra o governo”, disse a repórteres na Casa Branca a democrata Nancy Pelosi, que deve assumir a presidência da Câmara, depois que importantes parlamentares se reuniram com Trump e suas autoridades de segurança interna a portas fechadas.

A demanda de Trump por 5 biliões de dólares em fundos para um muro ao longo da fronteira dos EUA com o México provocou a paralisação que afectou cerca de um quarto do governo federal e 800.000 trabalhadores federais. Antes de se reunir com parlamentares, Trump disse que a paralisação duraria “o tempo que fosse necessário”.

“Pode ser um longo tempo”, disse Trump a repórteres durante uma reunião do gabinete, “ou pode ser rápido”.

“Sabemos que temos um desafio ao longo da fronteira”, afirmou McCarthy. “Queremos resolver essa questão. Queremos ter certeza de abrir o governo. E acho que, no final das contas, o presidente quer resolver isso também.”

Quando os democratas, liderados provavelmente por Pelosi, assumirem Câmara dos Deputados na quinta-feira, eles planeiam aprovar um pacote de gastos em duas partes para acabar com a paralisação. Mas suas perspectivas de aprovação no Senado são sombrias, já que os republicados detêm a maioria.

As medidas dos democratas não incluem os 5 biliões de dólares para o muro –uma das promessas-chave da campanha de Trump– e preparam o terreno para a primeira grande batalha do novo Congresso entre a Câmara democrata liderada por Pelosi e um Senado republicano liderado por Mitch McConnell.