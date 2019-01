Responsável exorta cidadãos a denunciar irregularidades em hospitais

A directora provincial do Gabinete da Saúde da Huíla, Luciana Guimarães, exortou hoje, quinta-feira, na cidade do Lubango, aos cidadãos a denunciarem as más práticas dos profissionais do sector dentro das unidades hospitalares, para serem punidos e melhorarem os serviços.

Em declarações à Angop, a responsável disse que essas denúncias ajudam a identificar as irregularidades, corrigir às más acções e elevar a qualidade dos serviços prestados à população.

Entre as irregularidades, a gestora destacou o mau atendimento nas unidades de saúde, negligência dos funcionários, corrupção e o “amiguismo” no local de serviço.

No cargo de directora do Gabinete da Saúde da Huíla há dois meses, a Luciana Guimarães manifestou interesse em contar com a ajuda da população para melhorar os serviços do sector na circunscrição.

Segundo a responsável, só será possível elevar a qualidade dos serviços do sector da Saúde se existir a cultura da denúncia das más acções cometidas por funcionários nas unidades hospitalares.

Reconheceu que o sector enfrenta ainda problemas nas infra-estruturas, carência de técnicos, entre outras dificuldades que concorrem para a má qualidade dos serviços prestados nos hospitais da região.

Anunciou, por outro lado, que o Gabinete Provincial da Saúde da Huíla prevê realizar, a partir do dia 15 deste mês, um encontro, com duração de três dias, no qual serão abordados as problemáticas do sector e encontrar soluções imediatas.