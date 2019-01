Reposta iluminação pública no troço Dondo/ Alto Dondo

O troço de cinco quilómetros que liga a localidade do Alto Dondo à cidade do Dondo, sede municipal de Cambambe, província do Cuanza Norte, nesta quinta-feira a ser iluminado, depois de quase sete meses de escuridão.

No referido troço foram colocados 300 postos de iluminação pública, após ter beneficiado de trabalhos de manutenção, levado a cabo pela Administração Municipal de Cambambe.

Em declarações à Angop, o responsável do sector de Energia e Águas da administração municipal, José Maria de Oliveira, disse que os trabalhos de reposição da iluminação pública na área duraram sete dias.

Esclareceu que a intervenção só foi possível com o apoio da empresa Electromrais, que disponibilizou uma viatura equipada com grua, que permitiu a elevação dos técnicos de manutenção às alturas.

Durante a operação foram reparados 280 iluminarias que tinham deixado de iluminar dos 300 que integram o sistema, por via da substituição de lâmpadas, fusíveis e cabos de aterramento danificados, alguns dos quais por acção de actos de vandalismo.

Disse ter sido constatado a vandalização de algumas iluminariam, com a subtração de quantidades indeterminadas de cabos de fio terra e que a administração municipal está, presentemente, a estudar formas de prevenir novas sabotagens.

José Maria sublinhou que o referido troço esteve isolado por estes meses devido a falta de viaturas equipadas na Administração do Município, que se socorre de terceiros para prestação de serviços, o que nem sempre é atendido em tempo oportuno.

Munícipes abordados pela Angop mostraram-se satisfeitos com a reposição da iluminação pública na zona e pedem a manutenção regular das infra-estruturas públicas, para evitar a degradação das mesmas, em pouco tempo, após a sua entrada em funcionamento.

Laurinda Jacinto disse que a reposição da iluminação naquela via, que é também aproveitada pelos munícipes para a prática de exercícios físico, no período noturno, vai reduzir o risco de acidentes de viação, por falta de iluminação.

Já o estudante Aurélio Monteiro referiu que muitos estudantes fazem este tal percurso à noite a pé, de regresso às aulas, tendo muitos deles sido vítimas de assaltos, por meliantes, devido a escuridão que se registava.

Além de fazer a ligação entre a sede municipal e a localidade do Alto Dondo, onde se situa a Fabrica de Cervejas EKA e de Cambambe, onde está localizada Barragem Hidroeléctrica com o mesmo nome, assegura também as ligações entre Luanda às províncias do Sul, Centro, Norte e Leste do país, passando pela “velha cidade” do Dondo