Reforma da Previdência é ‘maior desafio’ do país, diz Paulo Guedes

O ministro da Economia Paulo Guedes, designado pelo presidente Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (2) que a reforma da Previdência é “o maior desafio” do Brasil e indicou a possibilidade de executá-la rapidamente.

“A reforma da previdência é primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem enfrentado, temos 10 anos de crescimento sustentável à frente”, afirmou Guedes ao assumir o cargo.

O Brasil “foi corrompido pelo excesso de gastos”, segundo Guedes, formado pela Escola de Chicago – berço do neoliberalismo.

A reforma da Previdência “é a chave para a correção desse problema”, insistiu.

Guedes alertou que caso a polêmica reforma não avance, a carga do regime de aposentadoria e pensões continuará a crescer e vai se chocar com o teto de gastos adotado pelo governo do ex-presidente Michel Temer.

Ratificando o programa eleitoral de Bolsonaro, Guedes enumerou suas prioridades: “abrir a economia, simplificar impostos, privatizar, decentralizar os recursos e focar também na questão social”.

Os mercados celebraram com forte alta a chegada de Bolsonaro ao poder. A Bovespa chegou a subir mais de 4% durante a sessão, antes de perder terreno e alcançar 3,65% pouco antes do fechamento.

O real ganhou força frente ao dólar, que custava R$ 3,811 no fim da tarde, contra R$ 3,877 na segunda-feira.