Primeiro ano do curso de língua portuguesa regressa ao ISCED

O curso de língua portuguesa no Instituto Superior de Ciências de Educação do Lubango (ISCED) abre o primeiro, com a recepção de 60 novos estudantes no primeiro ano, depois da interrupção em 2018, motivada pela falta de professores.

De acordo com a Angop, em 2018, o ISCED não recebeu novos estudantes no curso, tendo, apenas, dado sequência as aulas do segundo ao quarto ano, pois tinha perdido sete professores por reforma, transferências e óbitos, situação ultrapassada este ano com a admissão de eventuais.

Com o ressurgimento do primeiro ano do curso de Língua Portuguesa, o ISCED da Huíla aumentou o número de vagas para 900, mais 60 que em 2018.

Segundo José Luís Alexandre, director-geral da instituição, as vagas estão distribuídas em 14 cursos, 13 dos quais com 25 lugares cada, com excepção do de Educação Física, que conta com 35.

Os restantes cursos são das áreas do ensino das línguas (inglesa, francesa e portuguesa), das Ciências Sociais (Filosofia e História), Ciências Exactas (Matemática, Física, Química e Informática Educativa), Ciências da Natureza (Biologia e Geografia), Ciências da Educação (Pedagogia e Psicologia).

Apesar do aumento de lugares, receia que a carência de docentes em outros cursos e de salas de aula possa criar dificuldades, visto que dos quatro municípios (Caluquembe, Caconda, Chibia e Matala) onde havia turmas anexas, apenas Caluquembe e Matala mantêm-se operantes com os cursos de cursos de Pedagogia, Psicologia, Filosofia e História.

A instituição conta com 127 professores e necessita de mais 80 para os 14 cursos de licenciatura e cinco mestrados. A falta de concursos para admissão de novos quadros é a razão principal, o que pode ser superado este ano, porque disponibilidade de candidatos existe.

As inscrições para os novos ingressos vão decorrer de 28 de Janeiro a um de Fevereiro e os exames de acesso acontecem de 11 a 15 de Fevereiro. O Instituto Superior de Ciências da Educação contou, em 2018, com sete mil estudantes matriculados em 14 cursos.

O ISCED do Lubango conta com mais de seis mil estudantes de licenciatura, 200 mestrandos, distribuídos em cinco cursos, nomeadamente ensino da língua portuguesa, ensino da história de África, ensino das ciências (biologia, química, física e matemática), desenvolvimento curricular, assim como ecologia e gestão de recursos naturais.

É uma das mais antigas academias do país e foi criada em 1980, na altura com 25 estudantes. Em 2018 matriculou seis mil e 630 estudantes. Até hoje lançou mais de seis mil licenciados e 500 mestres.

Dos 127 professores sob sua tutela, sete são estrangeiros. Do total, 40 são doutores, nove licenciados e os restantes mestres. Conta ainda com 85 trabalhadores administrativos.