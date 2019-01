Pacientes com Sida clamam por ajuda no Uíge

Organizações da sociedade civil naquela província angolana tentam encontrar respostas para

Mais de 300 pessoas infectadas pelo vírus da Sida e que integram a Rede de Pessoas Vivendo com o VIH na província do Uíge clamam pela ajuda das entidades governamentais e a pessoas de boa-fé.

Elas necessitam de bens de primeira necessidade para reforçar a dieta alimentar.

“Gostaríamos que as organizações da sociedade civil e o Estado velassem por esse grupo social porque temos recebido muita gente no nosso escritório e nas nossas casas a pedir ajuda, principalmente aquelas que foram abandonadas pelas famílias”, alerta o supervisor provincial da Rede, Alberto Monteiro Teca.

Na quarta-feira, 2, várias organizações da sociedade civil no Uíge reuniram-se para tentar encontrar soluções.

O responsável da ANASO e mobilizador das organizações da sociedade civil no Uíge, Pinto Mulato, assegurou que a sua organização já tem em carteira um projecto de educação, sensibilização e mobilização de pessoas infectadas pelo vírus HIV para 2019.

Por seu lado, o supervisor provincial do Instituto de Combate à Sida, Benjamim Mazinga Cambani, revelou que foram diagnosticados 1094 casos novos de Sida de Janeiro a Outubro do ano passado e nove óbitos, na sua maioria com idade compreendida entre os 15 e 40 anos.