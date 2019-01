Ministra angolana tenta suicídio depois de ter sido exonerada

Victória Francisco Correia da Conceição encontra-se nos cuidados intensivos da clínica Girassol, em Luanda, a capital do país, e deve ser transferida para o exterior.

A agora ex-ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Victória Francisco Correia da Conceição, encontra-se na clínica Girassol em Luanda, depois de, segundo uma fonte médica, ter tentado suicidar-se na noite de quarta-feira, 02, com recurso a disparo de arma de fogo, cujo tipo, calibre e modelo as fontes não precisaram.

Embora ainda haja divergência em relação ao local do disparo, as fontes deste Portal dão como certo, nesta quinta-feira, 02, que ela se encontra em estado crítico e que “logo que ela estiver estabilizada será transferida para uma unidade hospitalar no exterior”, sem dar mais detalhes.

Fontes próximas a ex-ministra dizem que o incidente terá acontecido depois de Victória Francisco Correia da Conceição ter sido exonerada pelo Presidente João Lourenço no fim do dia desta quarta-feira, 03.

Este acto, que o Portal de Angola vai seguramente trazer ao pormenor, expõe a forma como se adquire armas de fogo com facilidade. Falta saber se a ex-ministra era portadora de uma arma de fogo, ou adquiriu-a apenas para infligir o último golpe contra si mesma.

Recorde-se que no mesmo dia o Presidente da República, João Lourenço exonerou outras figuras como Eusébio de Brito Teixeira e José Maria Ferraz dos Santos, antigos Governadores das províncias de Cuanza Sul e Cuanza Norte, respectivamente.

Até agora não há qualquer reacção oficial ou da família de Correia da Conceição.