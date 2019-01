Mais de quatro mil usuários beneficiam do sistema de Internet grátis no Bengo

Quatro mil e 800 usuários, maioritariamente estudantes, do município do Dande, província do Bengo, beneficiaram de Abril a Dezembro de 2018 dos serviços de Internet grátis (Angola Online).

De acordo com a Angop, trata-se de 2.900 são estudantes de escolas do I e II ciclos do município do Dande e 1.900 outros cidadãos, no âmbito do projecto implementado em 2018 para permitir que a comunidade estudantil possa realizar acções de investigação de matérias escolares e a comunicação com pessoas mais distantes da província.

O director do Instituto Nacional de Fomento de Sociedade de Informação (INFOSI), no Bengo, Carlos Alberto, avançou que foram instalados sete pontos de Internet grátis, na cidade de Caxito, que funcionam com normalidade.

O projecto de instalação de novos pontos de Internet grátis vai chegar, brevemente, aos municípios do Pango Aluquém, Bula Atumba e Dembos.

Os sete pontos do sistema de Internet grátis estão instalados na Escola Superior Pedagógica do Bengo, nas Edições Novembros, Cine Caxito, Kimamuenho, Sassa-Povoação, na rua principal de Caxito e junto a Direcção do Instituto Nacional de Fomento de Sociedade de Informação (INFOSI).

O INFOSI é um instituto público tutelado pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que tem como objecto social a promoção e o desenvolvimento da sociedade da informação em Angola.