Leonardo Jardim a caminho da China, garantem em Itália

Treinador português está sem clube desde que deixou o Mónaco

Leonardo Jardim estará perto de assinar pelo Dalian Yifang, da China, clube onde joga Nico Gaitán, ex-Benfica. O jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, garante que o treinador português recebeu uma proposta do clube e que deverá mesmo assinar contrato.

O treinador português deixou o Mónaco em outubro e está sem clube desde então. No final de 2018, esteve na Arábia Saudita e chegou a especular-se sobre um possível acordo com o Al-Nassr, algo que não veio a consumar-se.

O Dalian Yifang, clube de Dalian, terminou a última temporada em 11º lugar, a 33 pontos do campeão Shanghai SIPG, do português Vítor Pereira. Além de Gaitán, tem no plantel o belga Ferreira-Carrasco.