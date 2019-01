Juventus quer juntar Mbappé a Cristiano Ronaldo

É a notícia que está a marcar o panorama desportivo internacional desta quinta-feira, depois do presidente da Juventus ter levantado a ponta do véu do seu próximo ‘golpe’ de mercado. “Vamos trazer outro Ronaldo, mas tentando conseguir um com menos de 25”, apontou Andrea Agnelli, em declarações proferidas pelo jornal transalpino ‘Tuttosport’. Segundo o referido matutino, “Mbappé na Juventus é difícil, mas não impossível”, escreve o Diário de Notícias.

Mais informa o Tuttosport na sua versão impressa que há quem associe a ascensão no mercado de acções da Juventus, na sessão de ontem, com rumores relacionados à compra de Kylian Mbappé . “Dado o peso da operação (um jogador que é avaliado em pelo menos 200 milhões), parece difícil que os investidores possam se exaltar tanto quanto os adeptos em ver o francês de preto e branco, mas além das considerações financeiras permanece o facto de que o atacante do Paris Saint-Germain está sob ‘marcação’ pelos ‘bianconeri’”, escreve o desportivo.

Ainda assim, não há pistas concretas nesse sentido, mas há muitas incógnitas sobre o futuro de Mbappé no clube do principado, muito por culpa da situação complicada de fairplay financeiro. E isso pode significar que o ‘pequeno príncipe’, curiosamente lançado para a ribalta do futebol pelas mãos de Leonardo Jardim, poderá seguir para a Juventus no próximo Verão e, nesse caso, a ‘Vecchia Signora’ estaria pronta para sacrificar uma peça importante do seu plantel, muito provavelmente Dybala.