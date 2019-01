Futebol:Melhor do continente conhecido na próxima terça-feira

O trio constituído por Mohamed Salah(Egipto) Sadio Mané(Senegal) e Pierre Emerick Aubameyang (Gabão) será eleito o melhor jogador africano de de 2018, pela Confederação Africana de Futebol(CAF) no próximo dia 8 de Janeiro.

De acordo com a Angop, a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou os três finalistas para o prémio de melhor jogador africano de 2018, Salahe e Mané, ambos do Liverpool, Aubameyang, do Arsenal.

Um trio que volta a discutir o prémio atribuído em 2017 a Salah, que se tornou o primeiro atleta egípcio a receber o galardão.

Na primeira lista publicada pela CAF em Novembro de 2018, o angolano Gelson Dala, que actua no Rio Ave da Liga portuguesa, fazia parte dos 33 nomeados.

O vencedor será anunciado na próxima terça-feira a noite na gala da CAF que vai decorrer em Dakar, no Senegal.