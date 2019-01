Falta de dinheiro adia conclusão de obras no município da Caála

A conclusão das obras de construção e reabilitação de infra-estruturas sociais diversas no município da Caála, na província do Huambo, foi adiada para este ano, por falta de dinheiro para pagar as empresas construtoras.

Trata de um centro de saúde, um posto médico, uma residência para enfermeiros, o parque infantil Augusto Ngangula, um projecto integrado de educação e saúde, um ndjango comunitário e o edifício da administração da comuna da Calenga.

A ANGOP soube hoje, de fonte da administração, que estas obras, iniciadas em 2013 e Abril deste ano, deviam ser concluídas em Outubro, caso não houvessem limitações financeiras.

Os projectos em referência, constantes no programa integrado municipal de desenvolvimento rural e combate à fome e a pobreza, estão avaliados em 123 milhões de kwanzas, sendo que os iniciados em 2013 tinham sido interrompidos também por falta de dinheiro.