Embaixador norte-coreano ‘pede asilo’ na Itália

De acordo com o The Guardian, o principal diplomata da Coréia do Norte na Itália pediu asilo, segundo um relatório, no que seria outra oferta de deserção de alto nível por um dos enviados de Pyongyang.

Jo Song-gil, embaixador norte-coreano em Roma, pediu asilo a um país ocidental não identificado com a sua família, informou o jornal JoongAng Ilbo, da Coreia do Sul, citando fontes diplomáticas não identificadas em Seul.

Segundo a Lusa, o diplomata estava à frente da embaixada em Roma desde outubro de 2017, após a decisão do Governo italiano de não aceitar as cartas credenciais do anterior embaixador norte-coreano em Roma, na sequência do lançamento de um novo míssil pela Coreia do Norte.

De acordo com o jornal, as mesmas fontes indicaram que as autoridades italianas estão a proteger Jo Song-gil “num lugar seguro”.

A confirmar-se, esta deserção tem contornos muito semelhantes com a do antigo “número dois” da embaixada norte-coreana em Londres Thae Yong-ho, que em 2016 fugiu da representação diplomática norte-coreana no Reino Unido, juntamente com a mulher e os filhos, para Seul.

Thae Yong-ho, que trabalhava há dez anos na capital britânica como vice-embaixador, era também responsável pela promoção da imagem da Coreia do Norte no Reino Unido.

Thae ficou desiludido com o regime de Pyongyang, depois de conhecer a liberdade e a democracia que se vivem na Coreia do Sul, ao mesmo tempo que estava preocupado com o futuro da família, disseram, na altura, autoridades sul-coreanas.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra desde o fim do conflito de 1950-53, que terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.