Desenterrado corpo de um cidadão depois de 72 horas em Menongue

Um corpo de um cidadão que aparenta ter entre 25 a 27 anos de idade, ainda não identificado, foi desenterrado esta quarta-feira de uma cacimba de mais de 10 metros de profundidade, em Menongue, capital do Cuando Cubango.

De acordo com a Angop, o facto foi dado a conhecer pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal naquela província, Paulo Dias de Novais, à imprensa, informando que o corpo estava já estado avançado de putrefação, numa cacimba no interior do quintal de uma casa abandonada, no bairro Banda Velha.

Depois da denúncia dos populares do referido bairro, fez-se deslocar ao terreno uma equipa para a constatação da veracidade dos factos, daí que, dada a complexidade do terreno e as condições em que o corpo se encontrava, exigiu recorrer-se à administração de Menongue.

A equipa dos efectivos da Polícia Nacional, do SIC e da Protecção Civil e Bombeiros com a ajuda da administração na disponibilização de uma pá escavadora, na quarta-feira, que permitiu a remoção do corpo com a cabeça já desfeita.

“Dificilmente foi identificado, porque o corpo encontrava-se em estado de putrefação avançado, cabeça esmagada e sem roupa. O SIC, depois da remoção, pelos bombeiros, pude fazer o trabalho de identificar de que sexo se tratava”, explicou.

Depois de uma perícia rápida no local na remoção do corpo, há toda presunção de ter havido violência bastante grave quanto a morte do malogrado, pelo que apelou os residentes da zona no sentido de recorrerem a administração de Menongue para o tratamento ideal das casas abandonadas.

TO SIC irá desencadear um trabalho investigativo para determinar as possíveis causas da morte do cidadão removido.

Após a remoção, o corpo foi colocado numa urna adquirida pela administração de Menongue para posterior enterro, uma vez que o trabalho terminou por volta das 2 horas de quarta-feira.

De acordo com Paulo Dias de Novais, a zona onde foi encontrado o corpo tem muitas casas abandonadas, que constituem o esconderijo de marginais para cometimento de crimes.