Comissão eleitoral da RDC admite adiar divulgação dos resultados

O presidente da comissão eleitoral congolesa admitiu hoje um adiamento na publicação dos resultados provisórios das eleições na República Democrática do Congo de 30 de dezembro, prevista para domingo, noticia o Observador que cita Lusa.

A posição foi manifestada hoje, em Kinshasa, pelo presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), Corneille Nangaa, que admite atrasos no calendário oficial, depois da garantia, transmitida na terça-feira, sobre a divulgação de resultados provisórios “até 06 de janeiro”.

Contudo, alegadas dificuldades logísticas para descarregar os dados das urnas eletrónicas, num país quatro vezes maior do que a França e sem acessibilidades, está a atrasar o processo de tratamento dos votos e a transferência de atas e boletins de voto das assembleias de voto para centros de contagem eleitoral.

“Não estamos a dormir, estamos a fazer o possível para publicar os resultados em 06 de janeiro. Mas se não fizermos isso, não fizemos”, disse Corneille Nangaa, citado pela agência AFP.

Cerca de 40 milhões de eleitores escolheram a 30 de dezembro um dos 21 candidatos presidenciais, além dos deputados na Assembleia Nacional e dos representantes provinciais.

Inicialmente previstas para 2016, as eleições de domingo – que elegem o sucessor do Presidente Joseph Kabila, no poder desde 2001 e impedido constitucionalmente de se recandidatar -, tinham sido adiadas duas vezes.

O último adiamento, em 23 de dezembro, foi justificado com problemas causados por um incêndio que destruiu oito mil urnas eletrónicas.

Apenas não se votou nas cidades de Beni, Butembo e Yumbi, devido à epidemia do Ébola e aos conflitos dos grupos armados.

O sufrágio nesta região, onde atua o grupo armado Forças Democráticas Aliadas, realiza-se a 19 de março deste ano.

Entretanto, a Conferência Episcopal Nacional do Congo (Cenco), que teve 40.000 observadores nas eleições de domingo na República Democrática do Congo, divulga hoje o relatório da monitorização preliminar, cuja divulgação foi impedida na quinta-feira, pelo corte da Internet no país.

A apresentação do relatório preliminar da Missão de Observação Eleitoral da Cenco foi adiada “com a queda da Internet”, disse Donatien Nshole, porta-voz da Cenco.

O adiamento não inviabiliza a divulgação, uma vez que o processo “leva mais tempo, porque todo o trabalho de recolha de elementos é feito por telefone”.

A Internet foi cortada na segunda-feira pelas autoridades da República Democrática do Congo, com a justificação de que se pretendia evitar uma “revolta popular” no momento crucial de centralização dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e provinciais.

O corte levou a que vários países pedissem à República Democrática do Congo para desbloquear o acesso aos meios de comunicação social.

Na segunda-feira, a Missão de Observação Eleitoral da Cenco tinha denunciado anomalias na condução da contagem dos resultados eleitorais.