Chuva deixa mais de mil pessoas ao relento

Mil e sessenta e oito pessoas ficaram desalojadas no município do Soyo, província do Zaire, em consequência da forte chuva que no passado dia 30 de Dezembro caiu sobre a cidade, informa o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros em nota enviada nesta quinta-feira, à Angop, em Mbanza Kongo.

Segundo o documento, durante cinco horas, a chuva acompanhada de fortes ventos inundou 178 residências nos bairros 1º de Maio, Kungu Yengele, Kukala Kiaku e Paróquia, periferia da cidade do Soyo, sem, no entanto, provocar vítimas humanas.

Até ao momento, acrescenta a nota, decorrem trabalhos de sucção de água em algumas moradias afectadas, numa altura em que as famílias sinistradas encontram-se refugiadas em capelas e casas de parentes.

Nos últimos sete dias, refere ainda o informe, o serviço de protecção civil e bombeiros na região registou dez casos (menos três), dos quais dois acidentes de viação, um suicídio por enforcamento, seis invasões de abelhas e um caso de afogamento.