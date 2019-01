Bob Dylan toca no Porto a 1 de Maio

O cantor Bob Dylan vai atuar num concerto único no Coliseu do Porto no dia 1 de maio. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo sábado.

Segundo avança o Jornal de Notícias, o músico, que conta já com 50 anos de carreira, é conhecido por ter criado “novas expressões poéticas na tradição da canção americana”, bem como por ser um dos poetas mais consagrados do século XX.

Tem no seu portfólio temas como “Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again”, “Just Like a Woman, “Blowin’ in the Wind”, “The Times They are A-Chagin”, “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, “All Along the Watchtower”, “Mr Tambourine Man” ou “Like a Rolling Stone”.

O concerto no Coliseu do Porto terá início às 20.30 horas. Os bilhetes serão colocados à venda próximo sábado, às 10 horas, nos pontos de venda oficiais.