Angola legaliza 55 instituições do ensino superior

Segundo a Angop, o país conta com 55 instituições do ensino superior legalizadas para o presente ano académico, segundo o Secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio da Silva.

De acordo com o responsável, que falava sobre a preparação do presente ano académico, as referidas instituições oferecem 624 cursos para os milhares de candidatos que procuraram dar continuidade à formação académica em Angola.

Avançou ainda que apenas 100, das 144 instituições ilegais conseguiram acertar o passo em termos de regularização dos seus cursos.

Eugénio da Silva afirmou também que o governo, através do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, está a trabalhar para se encontrar uma solução para os estudantes formados nas instituições ilegais.

Entre as instituições legais constam as universidades Agostinho Neto (UAN), José Eduardo dos Santos (UJES), Mandume, Katiavala Buila, Lueji (todas do sistema público), Óscar Ribas, Católica, Metodista, Metropolitano, Utanga, Gregório Semedo, entre outras do sistema privado.

Para o presente ano académico, a UAN oferece mais de cinco mil vagas nos seus 45 cursos.