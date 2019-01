SAHAM Angola Seguros assina parceria com Novatronica

Com o objectivo de melhorar a qualidade dos serviços, a SAHAM Angola Seguros membro do grupo Sanlam assinou uma parceria com a Novatronica que traz a solução para uma melhor segurança dos seus clientes no seguro automóvel Ondjila.

De acordo com uma nota enviada à nossa redacção, na aquisição do Seguro do Automóvel, anual ou semestral, terá direito a um desconto de 20% ou de 15%, respectivamente, na compra do GPS NVAUTO.

Segundo Paulo Bracons, CEO da Saham Angola Seguros esta parceria será uma mais-valia para todos. “O Ondjila é um seguro automóvel em que nós assumimos a obrigação de reparar e indemnizar por danos associados a sinistros, causados pelo bem seguro, dentro dos termos e condições da apólice. E com está parceria, além deste serviço o cliente pode usufruir de um desconto na compra de GPS NVAUTO que trará mais segurança ao seu veículo”.

De ressaltar, que o GPS NVAUTO é um equipamento que permite localizar e também bloquear a viatura mediante o uso de qualquer smartphone ou telemóvel.

Questionado sobre as particularidades do GPS, Paulo Garcia, CEO da Novatronica Angola, afirma que o NVAUTO tem características tecnológicas únicas e inovadoras que podem dar ao cliente do seguro “Ondjila” uma grande diferença quer em qualidade quer em resposta rápida e eficaz no âmbito da segurança e protecção do seu veículo, no mercado Angolano.