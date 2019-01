Restaurantes e lojas fechadas no primeiro dia útil do ano

O primeiro dia útil de 2019 fica marcado por uma presença massiva de funcionários públicos no seus locais de trabalho, embora se tenha notado a nível do Lubango que a maior parte dos restaurantes estavam fechados, deixando sem alternativas os turistas que ainda se encontram nesta cidade da província da Huíla.

Uma ronda efectuada pela Angop, notou-se uma fraca circulação automóvel na cidade, enchentes nas paragens de táxi e a maior parte de empresas privadas não abriu as portas, excepto os supermercados.

Um outro elemento de realce está ligado as enchentes na conservatória dos registos civis e nos serviços provinciais de identificação, justificado pela aproximação do ano lectivo.

O responsável da identificação Custódio Síngue disse à Angop que há enchente porque estão paralisados, por manutenção, alguns meios informáticos, mas os técnicos devem solucionar o problema nas próximas horas.

Movimento similar registou-se no Cartório Notarial da Comarca da Huíla e nos bancos comerciais, assim como em hospitais.

Em declarações à Angop, Paulo da Conceição, turista que veio de Luanda com a família, para passar o fim-de-ano no Lubango, disse galgou parte da cidade e não encontrou um restaurante aberto.

Como alternativa e por ter o seu regresso marcado apenas para às 20 horas de hoje, a solução passa por manter-se no hotel em que está hospedado para conseguir fazer as refeições.

Outro turista ouvido é o sul-africano Mark Fisher, hospedado com a mulher e dois filhos num resort local e disse que está no Lubango desde quinta-feira última e vive este problema desde domingo e até hoje está com dificuldades de alimentar-se, optando por fazer as refeições no hotel.

Com uma extensão territorial de três mil e 140 quilómetros quadrados, o município do Lubango, tem uma população estimada em 903 mil e 564 habitantes, de acordo com projecções do Instituto Nacional de Estatísticas para 2019.