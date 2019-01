Primeiro dia de trabalho marcado pelo absentismo de funcionários

O primeiro dia normal de trabalho referente ao ano de 2019, a nível da cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, foi marcado pelo absentismo de alguns funcionários públicos nos locais de labuta, constatou nesta quarta-feira, a Angop.

Numa ronda efectuada esta manhã em diversas instituições públicas, notou-se a ausência de alguns trabalhadores afectos aos gabinetes provinciais das Obras Públicas, Ordenamento do Território e Urbanismo, Comércio, entre outros sectores.

O director do gabinete de recursos humanos do governo provincial, António Kavungo, explicou que, nos termos da lei, qualquer funcionário que faltar no dia posterior do feriado produz efeitos imediatos à duplicação da falta que se repercute à licença disciplinar do trabalhador, subsídio de férias e ao décimo terceiro mês.

O funcionário público Manuel Tusamba Júnior, sete anos de serviço, condenou o comportamento de alguns colegas que mesmo sabendo que quarta-feira (2 de Janeiro) é dia normal de trabalho preferiram ficar em casa.

Bernardo António, também funcionário público, sugeriu que nos próximos anos a tolerância de ponto seja observada depois do feriado (25 de Dezembro e 1 de Janeiro) para se evitar choques com a entidade empregadora.

“É muito difícil depois da festa do natal e de passagem de ano retomar o trabalho no dia seguinte. Acho que as entidades competentes devem ver esta situação para facilitar a vida dos trabalhadores”, solicitou.

O governo provincial do Zaire controla mais de seis mil funcionários.