Primeiro bebé do ano no Bié agraciado com enxoval

Um enxoval completo foi entregue, nesta terça-feira, ao primeiro bebé do ano, nascido na secção da maternidade do centro materno Infantil do Cuito, província do Bié.

Durante a noite de pasagem de ano nasceram, na referida unidade sanitária sete crianças.

Comparativamente a noite de fim de ano de 2017, houve uma diminuição de três partos.

O gesto é da esposa do governador do Bié, Catarina Alfredo, que se deslocou ao local propositadamente para constatar in loco o estado das gestantes e seus filhos, bem como as condições disponíveis para acudir as parturientes.

Em declarações à Angop, Catarina Alfredo enalteceu o empenho das enfermeiras, sobretudo em serviço na passagem de ano, encorajando as mulheres para os cuidados a ter com os recém-nascidos.

Defendeu a imperiosidade de as mulheres (gestantes) registarem os filhos após o seu nascimento, de modo a ter o nome, pressuposto indispensável na vida da pessoa.

Entretanto, o movimento hospitalar nas principais unidades sanitárias da cidade do Cuito, província do Bié, foi relativamente calmo, apesar do registo e alguns casos de malária, doenças diarreicas agudas, ferimentos, coma etílico.

No banco de urgência do Hospital Provincial do Bié foram assistidos 40 pacientes, entre os quais dois por acidentes de viação e cinco coma etílico, com seis internamentos.